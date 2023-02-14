Ehliyet sınavına girecekler dikkat! Yeni karar alındı

MEB TARAFINDAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

MEB tarafından yapılan açıklamada; "1-12 Şubat 2023 tarihlerinden gerçekleşecek olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu MTSK) s-Sınav oturumları ülke genelinde ileri bir tarihe, 11 ile 12 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) ‘Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları’ ülke geneli içinde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından yapılacak olan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri başka bir tarihe ertelendi, açıklaması yapıldı" ifadelerine yer verildi.