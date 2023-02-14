Ehliyet sınavına girecekler dikkat! Yeni karar alındı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili de etkileyen depremlerden sonra bazı yeni kararlar alındı. Bu kararlardan biri de iptal edilen sınavlar. Peki, ehliyet sınavlarında son durum nedir?
MEB tarafından alınan karara göre; Kahramanmaraş depremleri sonrasında motorlu taşıt e-sınavlarının ertelenmesine karar verildi. 7-12 Şubat 2023 tarihlerinden yapılması gereken e-sınavlar ileri bir tarihe taşındı.
YENİ DUYURU YAPILANA KADAR NET TARİH BELLİ DEĞİL
Motorlu taşıtlar için yapılan sürücü kurs e-Sınav oturumları başka bir tarihte yapılmak üzere ertelendi. Güneydoğu’da yaşanan ve tüm ülkeyi acıya boğan depremlerden sonra, birçok sınavla beraber e-Sınav’lar da ertelenmiş oldu.
MEB TARAFINDAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
MEB tarafından yapılan açıklamada; "1-12 Şubat 2023 tarihlerinden gerçekleşecek olan Motorlu taşıtlar sürücü kursu MTSK) s-Sınav oturumları ülke genelinde ileri bir tarihe, 11 ile 12 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) ‘Genel Zihinsel Yetenek Alanı Ön Değerlendirme Uygulamaları’ ülke geneli içinde ileri bir tarihe ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından yapılacak olan kalfalık ve ustalık sınavları da ileri başka bir tarihe ertelendi, açıklaması yapıldı" ifadelerine yer verildi.
YENİ TARİHLER BELLİ Mİ?
Yapılan açıklamalardan sonra ülke genelinde yapılması düşünülen pek çok sınav ertelendi. Kahramanmaraş depremleri sonrasında herhangi bir mağduriyete sebep vermemek adına sınavlar ve okulların açılma tarihleri ertelendi.