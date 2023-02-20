Ehliyeti olanlar dikkat! 951 TL cezası var

KIRMIZI IŞIKTA GEÇENLERE 951 TL CEZA

Sürücülerin asıl dikkat etmesi gereken trafik lambaları için de ceza bulunuyor. Kırmızı ışık, sarı ışık ve yeşil ışığa özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. İhlallerin önüne geçilebilmesi için bu yıl trafik cezalarına rekor derece zam yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 436 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 TL olarak güncellendi. Bu durumda sürücülerin trafik lambasına dikkata etmesi gerekiyor.