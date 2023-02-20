Ehliyeti olanlar dikkat! 951 TL cezası var
Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber geldiği belirtilerek bu kapsamda trafik lambaları hakkında yeni bir gelişme duyuruldu.
Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre; otonom araçlar için trafik lambasında yeni bir olması gerektiği bildirildi. Uzmanlar tarafından yapılan önerilere göre otonom araçlar için de belirli mesafeler içerisinde kavşaklarda trafik ışıkları iletişimde olunması gerektiği bu sayede de trafik akışının daha verimli bir hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda bu gelen önerilere göre de otonom araçların sağlamış olduğu ve bağlandığı beyaz trafik ışıkları; üzerinde daha fazla da araba bulunan diğer yollara da öncelik vererek optimum hızlar konusunda da büyük örnek olması gerektiği bildirildi.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇENLERE 951 TL CEZA
Sürücülerin asıl dikkat etmesi gereken trafik lambaları için de ceza bulunuyor. Kırmızı ışık, sarı ışık ve yeşil ışığa özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. İhlallerin önüne geçilebilmesi için bu yıl trafik cezalarına rekor derece zam yapıldı.
Geçtiğimiz yıl 436 TL olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 951 TL olarak güncellendi. Bu durumda sürücülerin trafik lambasına dikkata etmesi gerekiyor.