Ehliyeti olanlar dikkat! Yapılmazsa 4.064 TL cezası var
Eski tip ehliyet sahipleri dikkat. İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024 tarihine kadar yeni tip ehliyet almak için süre uzatıldı. Yeni tip ehliyet almamanız durumunda 4.064 lira para cezası kesilecek.
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'dan öncesine sahip eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerini kullanan sürücülere ceza kesilecek.
NASIL RANDEVU ALINIR?
Ehliyet yenileme randevusu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından alındığı belirtilerek gerekli evrakları ve ehliyet yenileme ücretini yatıranlar yenileme işlemlerini kolayca yapabilecek.
SON GÜN 31 ARALIK 2024
Ehliyetini yenilemek isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi ve eski tip ehliyetler, söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak.
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücretin 15 lira olduğu belirtilerek ehliyet yenileme işlemleri için gerekli olan belgeler ise şöyle paylaşıldı:
• Kimlik Belgesi
• Sürücü Sağlık Raporu
• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
• 1 adet biyometrik fotoğraf
• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E - devlet üzerinden temin edilebilir.)