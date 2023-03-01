Ehliyeti olanlar dikkat! Yapılmazsa 4.064 TL cezası var

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücretin 15 lira olduğu belirtilerek ehliyet yenileme işlemleri için gerekli olan belgeler ise şöyle paylaşıldı:

• Kimlik Belgesi

• Sürücü Sağlık Raporu

• Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

• 1 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

• Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E - devlet üzerinden temin edilebilir.)