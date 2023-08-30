Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler

Eldeki biber acısıyla başa çıkmak artık daha kolay! Pratik ve etkili çözüm yöntemleriyle biber acısını kökten bitirin. Detaylar yazımızda!

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler
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Biber, birçok yemek tarifine lezzet katan ve sağlığımıza faydalar sunan bir sebzedir. Ancak biberin kesilip doğrandıktan sonra ellerde oluşturduğu acı hissi, pek çok kişi için can sıkıcı bir durum olabilir. Özellikle kışın hazırlanan biber salçası veya konserve yaparken, biberle temas sonucu oluşan acı hissi, çoğu insanın karşılaştığı bir sorundur. Peki, bu acı hissini nasıl geçirebiliriz? Eldeki biber acısına ne iyi gelir? İşte biber acısını hızla geçiren yöntemler:

BİBER ACISININ SEBEPLERİ

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 1

Biberin içerisinde yer alan kapsaisin maddesi, acı hissini tetikler. Bu madde, vücut sıcaklığını algılayan TRPV1 proteinine bağlanarak ısı ve yanma hissinin oluşmasına neden olur. Bu sebeple biberi doğrarken veya keserken ellerimizde oluşan acı hissi oldukça yaygındır. Özellikle yazın bahçede yetiştirdiğimiz sebzeleri kışlık olarak hazırlarken biberi doğramak, bu acı hissinin en yoğun yaşandığı anlardan biridir.

BİBER ACISINI GEÇİREN YÖNTEMLER

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 2

Biber acısıyla başa çıkmak için aşağıda paylaşacağımız yöntemleri deneyebilirsiniz:

Kalın eldivenler kullanın

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 3

Kışlık sebzeleri hazırlarken, kalın mutfak eldivenleri kullanarak biberleri doğramak veya temizlemek, acı hissini en aza indirmenin basit bir yoludur.

Soğuk yoğurt kompresi

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 4

Biber acısıyla yanan ellerinizi, soğuk yoğurt içine batırıp bir süre bekletmek, acı hissinin hafiflemesine yardımcı olabilir.

Limon veya sirke kullanın

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 5

Limon suyu veya sirke içerisine tuz ve su ekleyerek elinizi bu karışımda bekletmek, acı hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Bu yöntemi denedikten sonra ellerinizi sabunla yıkamayı unutmayın.

Eczane ürünleri

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 6

Yanan ellerinize eczaneden temin edeceğiniz yanık kremleri sürerek acı hissini dindirebilirsiniz.

Buz kompresi

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 7

Biber acısıyla yanan kısımlara buz koyup bir süre bekletmek, ağrının azalmasına yardımcı olabilir.

Çamaşır suyu ve kantaron yağı

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 8

Bir miktar çamaşır suyunu suyla seyrelterek ellerinizi ovabilir veya kantaron yağı sürerek acıyı hafifletebilirsiniz. İşlem sonrasında ellerinizi iyice sabunla yıkamayı unutmayın.

Süt ve kahve telvesi

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 9

Ilık süt içerisinde ellerinizi bir süre bekletmek veya kahve telvesini kullanmak da acı hissini hafifletmede etkili olabilir.

Zeytinyağı

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 10

Zeytinyağını yanan bölgelere sürüp bekletmek, acı hissinin geçmesine yardımcı olabilir.

Soğan suyu veya kahve telvesi

Eldeki biber acısını kökten bitiren yöntem! Biber acısını bitiren pratik çözümler - Resim : 11

Rendelediğiniz bir soğanın suyunu sıkarak ellerinize sürebilir veya kaynar su içinde kahve telvesini bekletip elinizi bu karışıma batırabilirsiniz.

# yaşam
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