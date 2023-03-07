Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
EYT yasası ile emekli olma hakkı elde edecek milyonlarca vatandaşa emekli aylığı bağlanacak. Emekli bayram ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılıyor. Ramazan ayına az bir süre kala emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı gündem oldu.
23 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı, bu yıl 20 Nisan tarihinde sona erecek. Hemen ardından ise üç günlük bayram başlayacak.
Yeni yıl ile birlikte devlet tarafından yapılan ödemelerde artış yaşandı. Bayram öncesinde devlet tarafından emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bu yıl EYT ile emekli olanlarda bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM OLACAK MI, NE KADAR OLACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, 2022 yılında son olarak 1.100 TL olarak Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri öncesinde hesaplara yatırıldı.
Henüz 2023 yılında bayram ikramiyelerine zam olup olmayacağı bilinmiyor. Emekli maaşlarına yeni yılda %30 oranında artış yapılmıştı.
Emekli bayram ikramiyelerine %30 zam yapılması durumunda emekliler bu bayram öncesinde 1.430 TL ödeme alacak.
Ancak henüz bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK, TARİHİ BELLİ Mİ?
• Bayram ikramiyeleri SSK, Bağkur ve emekli sandığından emekli olanlara yılda iki kez ödenmektedir.
• Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılır.
• 2023 yılında Ramazan Bayramı’nın 1. günü 21 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.
• Bayram ikramiyelerinin en erken bu tarihten 1 hafta önce hesaplara aktarılması bekleniyor.