Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

23 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı, bu yıl 20 Nisan tarihinde sona erecek. Hemen ardından ise üç günlük bayram başlayacak.

Yeni yıl ile birlikte devlet tarafından yapılan ödemelerde artış yaşandı. Bayram öncesinde devlet tarafından emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Bu yıl EYT ile emekli olanlarda bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek.