Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

"Asrın felaketi" nedeniyle Türkiye genelinde 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) aylıkları daha erken bir tarihte yatacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı.

SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde verildi. Peki Bağ-Kur'luların ödemeleri ne zaman yapılacak?