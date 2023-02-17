Emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Yaşanan depremlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bakanlık, emekli maaş ödemelerinin şubat ayında daha erken yatacağını duyurdu. Peki, ödemeler hangi gün yatacak?
"Asrın felaketi" nedeniyle Türkiye genelinde 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) aylıkları daha erken bir tarihte yatacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı.
SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde verildi. Peki Bağ-Kur'luların ödemeleri ne zaman yapılacak?
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.
Emekli maaşı ödemeleri 14, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde,
Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.
SSK ÖDEMELERİNİN TARİHİ
SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,
21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,
25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,
BAĞ-KUR ÖDEMELERİNİN TARİHİ
Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,
27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.
Kaynak: Mynet