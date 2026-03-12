En genç ve en yaşlı iller belli oldu

Toplamda 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaşan yaşlı nüfus oranı bir rekoru temsil ediyor. 2020 yılında yüzde 9,5 olan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı, 2025 itibarıyla yüzde 11,1’e yükseldi.