En genç ve en yaşlı iller belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2025" bültenini yayımladı.
Verilere göre Türkiye’deki yaşlı nüfus 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaşırken; nüfusun yaşlanma hızı ve bölgeler arasındaki demografik uçurum dikkat çekti.
Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda yüzde 20.5 arttı.
Toplamda 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaşan yaşlı nüfus oranı bir rekoru temsil ediyor. 2020 yılında yüzde 9,5 olan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı, 2025 itibarıyla yüzde 11,1’e yükseldi.
Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryoya göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5; 2040 yılında yüzde yaklaşık yüzde 18 olacağı öngörülüyor.
Yaş ortalaması en yüksek 3. şehrimiz: Giresun
En yaşlı 2. şehrimiz: Kastamonu
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il ise Sinop olarak açıklandı.
Sinop, ülkemizin en yaşlı şehri konumunda.
Peki Türkiye'nin en genç illeri hangileri?
Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu 3. ilimiz: Hakkari
En genç 2. şehrimiz Şanlıurfa oldu.
Listenin 1. sırasındaysa Şırnak var. Şırnak, 2025 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en genç şehri.