En iyi 10 kamp alanı
Denize sıfır veya ormanda kuş cıvıltılarının eksik olmadığı yemyeşil tabiat içerisinde tatil planını kamp alanlarından yana kullanmak isteyenler için bazı kamp alanlarını derledik. İşte birbirinden güzel şehirleri ve doğal alanları ile Türkiye’nin en iyi ücretsiz kamp alanları...
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1- KERPE KARTAL KAYALIKLARI
Kocaeli'nde bulunan kayalıklar güzel bir kamp alanı ve ücretsiz. İstanbul'a yakın olması sebebi ile de herkesin kamp için tercih ettiği bir yer.
2- AYTAP ANTİK KENTİ
Alanya'da bulunan kamp alanı da ücretsiz olarak gidebileceğiniz bir yer. Bu bölgede ücretli kamp alanı da var.
3- SÜLÜKLÜ GÖL MUDURNU
Bolu'da bulunan ve son zamanların en popüler kamp alanlarından olan bir yer burası da. Göl çevresinde kamp alanı bir hayli fazla. Bu gölün etrafındaki kamp alanları ücretsiz.
4- SU UÇAN ŞELALELERİ
Kalabalıktan ve gürültüden uzak çok güzel bir kamp alanı da burası. Kamp alanına giderken de yanınızda bütün malzemelerinizi getirdiğinize emin olmalısınız.