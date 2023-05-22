En iyi Güneş kremi hangisi?

3 - SHİSEİDO CLEAR STİCK UV PROTECTOR SPF50+

Güneş ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan stik şeklinde şeffaf bir güneş koruyucu... SPF50+ gibi çok yüksek bir güneş korumasına sahip. Su ve ter ile temasta koruma daha da güçleniyor (Wetforce teknolojisi) ve cilt yüzeyinde beyaz iz bırakmıyor, tamamen transparan... Cildi UVA ve UVB ışınlarına karşı en etkili şekilde koruyor. Tüm cilt tipleri için uygun bir ürün.