En iyi Güneş kremi hangisi?
Yaz ayları ile birlikte pek çok insan en iyi güneş kremi önerilerini aratıyor. Güneş kremi tercihi kişini cildine ve ne istediğine göre değişkenlik gösteriyor. Sıralama en iyi den kötüye göre değildir. Öneriler kadınların sıklıkla başvurduğu adres Buse Terim'in internet sitesinden alınmıştır.
1 - LANCASTER SUN SENSİTİVE
İçeriğinde Lancaster Sensiboost Complex bulunduran Lancaster Sun Sensitive Serisi cildin güneşe karşı koymasını destekliyor ve kızarıklık ya da tahrişi engelliyor. Güneşten saklanmanıza gerek kalmıyor, düzenli kullanım ile hassas cildinize sağlıklı bir bronzluk kazandırıyor.
2 - LANCASTER SUN BEAUTY
Lancaster Sun Beauty güneş bakım serisi ise Bronzluk Aktifleştirici Kompleksi (TAC) sayesinde altın rengi, eşit dağılımlı ve ışıltılı bir bronzluk sağlarken, geniş spektrumlu koruma ve nemlendirici dokular ile cildinize koruma ve bakım sunuyor. Cildinizin korunduğunu bilerek, efsanevileşen Lancaster altın rengi bronzluğu elde edebilirsiniz.
3 - SHİSEİDO CLEAR STİCK UV PROTECTOR SPF50+
Güneş ışınlarına karşı yüksek koruma sağlayan stik şeklinde şeffaf bir güneş koruyucu... SPF50+ gibi çok yüksek bir güneş korumasına sahip. Su ve ter ile temasta koruma daha da güçleniyor (Wetforce teknolojisi) ve cilt yüzeyinde beyaz iz bırakmıyor, tamamen transparan... Cildi UVA ve UVB ışınlarına karşı en etkili şekilde koruyor. Tüm cilt tipleri için uygun bir ürün.
4 - NUXE GÜNEŞ KORUYUCU YÜZ VE VÜCUT KREMİ SBF 50
Yaşlanma karşıtı koruma sağlamaya yardımcı bir ürün. Leke görünümü oluşmasına karşı koruma sağlamada ve nemlendirmede etkili. Hafif akışkan dokusu ile suya dayanıklı. Spor aktiviteleri için uygun. Işığa duyarlı değil, alkol ve paraben içermiyor.