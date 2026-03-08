En iyi Türk yemekleri listesi açıklandı: Zirve tartışma yarattı
Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas'ın kullanıcı oylarıyla belirlediği yeni sıralama, Türk mutfağında alışılagelmiş hiyerarşiyi kökten değiştirdi.
Yayınlanma: Güncellenme:
30) İRMİK HELVASI
29) HAYDARİ
28) PİYAZ
27) DOMATES ÇORBASI
26) SUCUK
25) GÖZLEME
24) ZEYTİNYAĞI VE EKMEK
23) HUMUS
22) ISPANAKLI YUMURTA
21) TULUM PEYNİRİ
20) BEYAZ LAHANA SARMASI
19) FIRIN SÜTLAÇ
18) ETLİ EKMEK
17) TANTUNİ
16) LAHMACUN
15) MANTI
14) ISLAMA KÖFTE
13) DONDURMA
12) PAÇANGA BÖREĞİ
11) BAL-KAYMAK
10) MERCİMEK ÇORBASI
9) PİLİNÇ TOPKAPI
8) HÜNKAR BEĞENDİ
7) FISTIK SARMA
6) AFYON SUCUĞU
5) BEYRAN
4) ANTAKYA KÜNEFESİ
3) CAĞ KEBABI
2) TÜRK KAHVALTISI
1) KALAMAR TAVA