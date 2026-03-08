En iyi Türk yemekleri listesi açıklandı: Zirve tartışma yarattı

Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas'ın kullanıcı oylarıyla belirlediği yeni sıralama, Türk mutfağında alışılagelmiş hiyerarşiyi kökten değiştirdi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:
30) İRMİK HELVASI

30) İRMİK HELVASI

29) HAYDARİ

29) HAYDARİ

28) PİYAZ

28) PİYAZ

27) DOMATES ÇORBASI

27) DOMATES ÇORBASI

26) SUCUK

26) SUCUK

25) GÖZLEME

25) GÖZLEME

24) ZEYTİNYAĞI VE EKMEK

24) ZEYTİNYAĞI VE EKMEK

23) HUMUS

23) HUMUS

22) ISPANAKLI YUMURTA

22) ISPANAKLI YUMURTA

21) TULUM PEYNİRİ

21) TULUM PEYNİRİ

20) BEYAZ LAHANA SARMASI

20) BEYAZ LAHANA SARMASI

19) FIRIN SÜTLAÇ

19) FIRIN SÜTLAÇ

18) ETLİ EKMEK

18) ETLİ EKMEK

17) TANTUNİ

17) TANTUNİ

16) LAHMACUN

16) LAHMACUN

15) MANTI

15) MANTI

14) ISLAMA KÖFTE

14) ISLAMA KÖFTE

13) DONDURMA

13) DONDURMA

12) PAÇANGA BÖREĞİ

12) PAÇANGA BÖREĞİ

11) BAL-KAYMAK

11) BAL-KAYMAK

10) MERCİMEK ÇORBASI

10) MERCİMEK ÇORBASI

9) PİLİNÇ TOPKAPI

9) PİLİNÇ TOPKAPI

8) HÜNKAR BEĞENDİ

8) HÜNKAR BEĞENDİ

7) FISTIK SARMA

7) FISTIK SARMA

6) AFYON SUCUĞU

6) AFYON SUCUĞU

5) BEYRAN

5) BEYRAN

4) ANTAKYA KÜNEFESİ

4) ANTAKYA KÜNEFESİ

3) CAĞ KEBABI

3) CAĞ KEBABI

2) TÜRK KAHVALTISI

2) TÜRK KAHVALTISI

1) KALAMAR TAVA

1) KALAMAR TAVA

