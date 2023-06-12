En kolay iş bulan 10 meslek belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verileri analiz bilgileri ve Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgileri analiz edildi. Araştırma sonucu Türkiye’de en çok aranan ve en kolay iş bulanan meslekler belli oldu. İşte Türkiye'de en çok aranan ve en kolay iş bulan ilk 10 sırasındaki meslek...

TIP

Birinci sırada tıp fakültesi mezunları yer alıyor. Tıp fakültesi mezunlarının kamuda iş bulma oranı yüzde 100. Mezuniyet sonrası 6 aylık dönemde iş bulma olasılıkları ise yüzde 91.5.

ECZACILIK

İkinci sırada ise eczacılık mezunları yer alıyor. Mezuniyet sonrası iş bulma olasılığı 67.9, mezun olmadan iş bulma oranı ise yüzde 3.3. Eczacılık bitirip kamuda iş bulmak ise oldukça zor.

ODYOLOJİ

İşitme ve denge üzerine uzmanlaşılan bu bölümde ilk altı ayda iş bulabilme oranı yüzde 67.1.

FİZYOTERAPİ

Bu bölümden mezun olanların ilk altı ayda iş bulma oranı yüzde 57.8. Öğrencilikte ise yüzde 5 dolayında iş bulma ihtimali bulunuyor.

HEMŞİRELİK

Mezunların ilk altı ayda yüzde 56.8 oranla iş bulabildiğini söyleyebiliriz. Hemşirelikte kamuda iş bulma olasılığı yüzde 50.

PİLOTAJ

Havacılığın gelişmesiyle pilotluk aranan mesleklerden biri haline geldi. Yüzde 56.5 oranıyla pilotaj mezunları altıncı sırada bulunuyor. Öğrenciyken iş bulanların oranı ise yüzde 4.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Son yılların gözde bölümünün ilk altı aylık sürede iş bulabilme oranı ise yüzde 55.9.

ÖĞRETMENLİK

Öğretmenlik mesleği genel başlık altında toplanmış, bölüm ayrımı yapılmamış. Mezunların altı ayda iş bulma oranı yüzde 55.6, bir yılda iş bulma oranı ise yüzde 11.4. Kamuda çalışma oranları yüzde 70 dolayında.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Yeni mezun bir mühendisin altı ayda iş bulma olasılığı yüzde 55.2, öğrencilikte iş bulma oranı ise yaklaşık yüzde 8.6.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Bölüm mezunlarının altı aylık sürede iş bulma oranı yüzde 54, bir yıllık sürede iş bulma oranları yüzde 15.7, okurken iş bulma oranları ise yüzde 11.6.