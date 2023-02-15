Enkazda hayat kurtaran ses: Bu yöntemi herkes bilmeli

"DUVARLARI TIRMALAMASI YETERLİ"

Bu şekilde depremzedenin yerini tespit edebildiklerini belirten İbrahim Navruz açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Çalışmaları da o noktaya yönlendirerek, vatandaşlarımızı sağ

olarak çıkarmaya gayret gösteriyoruz.

Duvarı herhangi bir şekilde tırmalaması yeterli olacaktır. Duvara bir şekilde vurması, sürtmesi yeterli olacaktır. O cihaz sayesinde noktasını tespit edebiliyoruz. Özellikle dün yaptığımız aramada sensörleri yerleştirdik."