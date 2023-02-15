Enkazda hayat kurtaran ses: Bu yöntemi herkes bilmeli
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkeleyen "Arın felaketi" depremi yaşandı. Depremde yaklaşık 32 bin vatandaşımızın hayatını kaybetti. Bi yandan da arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüken yaşadıklarını tespit ettikleri sesi açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Çok sayıda binanın yıkılması sebebiyle enkaz altındaki insanlara ulaşma imkanı zorlaştı. Deprem bölgesinde arama - kurtarma çalışmaları sürüyor.
DEPREM BÖLGESİNDE SES DİNLEME YÖNTEMLERİ
İtfaiyenin arama kurtarma amiri İbrahim Navruz, çalışma anında ses dinleme yöntemlerinin çok önemli olduğunu şu sözlerle aktardı: "Ekibimiz, buraya geldiğinde vatandaşlarımızın seslerini gayet net duyduk. Duyabilecek şekildeydi. Rahat bir şekilde elimizdeki ekipmanları kullanıp, çıkarabiliyorduk.
Zaman ilerledikçe enkaz altındaki vatandaşlarımızın sesleri kısılmaya başladı. Sesleri duyulmaz hale geldi. Elimizdeki akustik dinleme cihazı ve enkaz altı görüntüleme cihazı ile dinleme yapmak zorunda kalıyoruz."
TIRNAK HAREKETİ İLE TESPİT EDİLİYOR
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Navruz, "Elimizdeki cihazlar, 30 metre derinlikli enkazda dikey bir vaziyette rahatlıkla sesi alabilmekte. Ufak bir tırnak hareketini, duvara sürtme hareketini duyabiliyoruz. Bu şekilde dinleme yaparak, kişinin olduğu noktayı rahatlıkla tespit edebiliyoruz" dedi.
"DUVARLARI TIRMALAMASI YETERLİ"
Bu şekilde depremzedenin yerini tespit edebildiklerini belirten İbrahim Navruz açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Çalışmaları da o noktaya yönlendirerek, vatandaşlarımızı sağ
olarak çıkarmaya gayret gösteriyoruz.
Duvarı herhangi bir şekilde tırmalaması yeterli olacaktır. Duvara bir şekilde vurması, sürtmesi yeterli olacaktır. O cihaz sayesinde noktasını tespit edebiliyoruz. Özellikle dün yaptığımız aramada sensörleri yerleştirdik."