Erkeklerin Dünyası: Türkiye’deki erkeklerin hayatına dair çarpıcı veriler

“Deprem gibi kitlesel travmalarda, erkeklerin aileyi koruma ve geçindirme gibi toplumsal rollerini yerine getirememesi derin psikolojik kayıplara neden olabiliyor. Toplumsal rollerini kaybeden erkeklerin, bu kaybı kaba güçle telafi etme eğilimi gösterdiği gözlemleniyor,” diyen Kaynak, araştırmanın erkeklerin stresle başa çıkma mekanizmalarını anlamada bir rehber olduğunu ifade etti.