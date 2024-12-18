Erkeklerin Dünyası: Türkiye’deki erkeklerin hayatına dair çarpıcı veriler
Üsküdar Üniversitesi ve Method Research Company iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’deki erkeklerin mutluluk, stres ve aile değerlerine bakışını ortaya koyuyor.
Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, araştırmanın erkeklerin yaşadığı psikolojik sorunlara dikkat çekmek amacıyla yapıldığını belirtti. Kaynak, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadınlara yönelik araştırmaların yoğun olduğunu, ancak erkeklerin stres kaynakları ve kayıplarının yeterince ele alınmadığını vurguladı.
“Deprem gibi kitlesel travmalarda, erkeklerin aileyi koruma ve geçindirme gibi toplumsal rollerini yerine getirememesi derin psikolojik kayıplara neden olabiliyor. Toplumsal rollerini kaybeden erkeklerin, bu kaybı kaba güçle telafi etme eğilimi gösterdiği gözlemleniyor,” diyen Kaynak, araştırmanın erkeklerin stresle başa çıkma mekanizmalarını anlamada bir rehber olduğunu ifade etti.
Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Esengül Berişah, çalışmanın erkeklerin temizlik, sağlık, psikoloji ve aile değerleri gibi konulardaki alışkanlıklarını anlamada önemli bir kaynak sunduğunu belirterek, elde edilen verilerin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarına katkı sağlayacağını dile getirdi.
Araştırma, Türkiye genelinde 7 bölgeden 761 erkekle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 60'ının evli, yüzde 40'ının bekar olduğu, yüzde 32'sinin yüksek eğitim, yüzde 45'inin orta eğitim, yüzde 23'ünün de düşük eğitim seviyesinde olduğu belirtildi.
Araştırmaya katılan erkeklerin:
%78’i kendini sağlıklı hissettiğini,
%11’i bazen sağlıklı hissettiğini,
%11’i ise sağlıklı hissetmediğini belirtti.
Ayrıca, katılımcıların %24’ü kronik bir hastalığa sahip olduğunu ifade etti.
Katılımcıların yüzde 79’u evliliği, yüzde 93’ü ise aileyi kutsal olarak değerlendiriyor.
Katılımcıların, %36’sı evli olmadığını belirtirken, evli olanlar arasında:
%32’si “Kendimiz tanıştık, anlaştık, aileler onayladı”, %23’ü “Görücü usulü”, %5’i “Kendi isteğimle, kaçarak evlendim”, %4’ü “Kendimiz tanıştık, aileler istemedi ama evlendik” şeklinde yanıt verdi.
Erkeklerin yüzde 81’i evde sevgi, yüzde 79’u mutluluk, yüzde 85’i ise güven hissettiğini belirtti.
İş ortamında bu oranlar sırasıyla sevgi için yüzde 59, mutluluk için yüzde 59, güven için yüzde 67 olarak kaydedildi.
Katılımcıların %35’i kendisini “Evin reisi”,%28’i “Evdeki saygınlığım yüksek”, %27’si “Eşimle eşitiz”, %11’i ise “Evde beni sayan yok” şeklinde tanımladı.
Araştırma sonuçlarına göre, evli erkeklerin yüzde 79’u kendini mutlu ve güvende hissediyor. Bekar erkeklerde ise bu oranlar mutluluk için yüzde 55, güvende hissetme için yüzde 48 olarak ölçüldü.