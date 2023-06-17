Eski Türk astrolojisine göre burcunuz ne?
Yıllardır yapılan bilimsel araştırmalar, burçlara dair herhangi bilimsel kanıt bulamadı. Ancak tarih boyunca toplumlar gökyüzüne bakarak gördükleri fakları yorumlayıp yeni bakış açısı kazandırdılar. Bu toplumlardan birisi de eski Karaçay-Balkar Türkleri. İşte, eski Türk astrolojisine göre burcunuz..
Eski Türk astrolojisi, Türk boylarının mitolojisi ve hikayeleri üzerine araştırmalar yapan yazar Sufilya Semenova (Sofi Tram-Semen) tarafından 20 yıl boyubca süren araştırmalar sonucunda ortaya çıkartığı 'Türk Astrolojisi' kitabında yer alan bilgilere göre Türklerin Nart Boyu Hun-Karaçay Astroloji'sinde 36 adet burç bulunuyor. 12 yıllık hayvan takvimi, 36 yıldız grubunu ve 36 burcu detaylarla anlatan kitap, Türklerin diğer kültürler ile etkileşimlerine ve mitolojik anlatılarına da değiniyor.
OCAK AYI BURÇLARI
Beçel 2 - 12 Ocak: Krıgın, kızgın, ısrarlı, öfkeli, intikamcı ve karamsarlardır.
Pırsıuay 13 - 20 Ocak: Mantıklı, eleştirel, tartışmayı seven, duygusal, sadık, özgür, düşünceli, gurulu ve uzun yaşarlar.
Balauz 21 - 1 Şubat: Gaddar, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli.
ŞUBAT AYI BURÇLARI
Cantay 2 - 10 Şubat: Titiz, realist, estetiğe meraklı, astronomiye ilgili, yenilikleri sever, kimi zaman hareketli, kimi zaman rahatına düşkündür.
Ergür 11 - 18 Şubat: Duygusal, hayalci, önder, ufku geniş, mistik konulra meraklı, karamsar ve yaratıcı.
Sönegey 18 - 28 (29) Şubat: Şair ve sanatçı ruhlu, dengesiz, çekici, kararsız, aşk hayatı hareketli, kurnaz, nazik ve duygusal.
MART AYI BURÇLARI
Cannan 1 - 9 Mart: İyi yürekli, baskıcı, tatlı dili, zarif, idealist, otoriter, hüzünlü, hayalci.
Şatık 10 - 20 Mart: Huzursuz, gurulu, sanatçı, özgür, depresyona ve sinir hastalıklarına yatkın.
Toruk 21 - 31 Mart: İrade sahibi, gurulu, lider, işini hayatı gibi sever, yönetici.