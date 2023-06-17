Eski Türk astrolojisine göre burcunuz ne?

Eski Türk astrolojisi, Türk boylarının mitolojisi ve hikayeleri üzerine araştırmalar yapan yazar Sufilya Semenova (Sofi Tram-Semen) tarafından 20 yıl boyubca süren araştırmalar sonucunda ortaya çıkartığı 'Türk Astrolojisi' kitabında yer alan bilgilere göre Türklerin Nart Boyu Hun-Karaçay Astroloji'sinde 36 adet burç bulunuyor. 12 yıllık hayvan takvimi, 36 yıldız grubunu ve 36 burcu detaylarla anlatan kitap, Türklerin diğer kültürler ile etkileşimlerine ve mitolojik anlatılarına da değiniyor.