Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ EN GEÇ 28'İNDE YATIRILIYOR



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2023 yılında evde bakım maaşı zamlanarak 4 bin 336 TL’ye yükseldi.

Her ay ödenen maaşlar, Şubat ayının 15 ile 28’i arasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösterebiliyor. Şubat ayı ödemeleri en geç 28’ine kadar yatırılacak.