Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli ödenen evde bakım maaşı ödemeleri için şubat ayında ne zaman yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı ocak ayı itibarıyla 4. bin 336 TL'te yükselmişti. Şubat ayının ortalarında evde bakım maaşı sorgulamaları hız kazandı.
EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ EN GEÇ 28'İNDE YATIRILIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şubat ayı evde bakım maaşı ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2023 yılında evde bakım maaşı zamlanarak 4 bin 336 TL’ye yükseldi.
Her ay ödenen maaşlar, Şubat ayının 15 ile 28’i arasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösterebiliyor. Şubat ayı ödemeleri en geç 28’ine kadar yatırılacak.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım yardımı alanlar ödemelerin yatıp yatmadığını iki şekilde sorgulayabilir. İlk olarak vatandaşlar e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile birlikte sağ üst bölümde bulunan arama kutucuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak sorgulama yapabilirler. Karşınıza gelen ekranda maaş ödemeleriyle ilgili detaylar gözükür.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Diğer bir seçenek ise telefon üzerinden sorgulama işlemi yapmaktır. Evde bakım parasını Ziraat Bankası aracılığıyla alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4737’e SMS yazarak evde bakım maaşı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.
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Kaynak: Hürriyet