Evde dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti! Ev kadınlarını tuzağa düşüyorlar

Dolandırıcılar yine iş başında. Hedefte ise ev kadınları var. Son günlerde yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. "Evde paketleme işi" ilanıyla vatandaşlar tuzağa çekiliyor.

Vatandaşın güvenini sağlamak için İŞKUR'un logosunu kullanıyorlar. Daha sonra sosyal medya üzerinden reklam ilanı veriyorlar. Kapora isteyip, vergi yükümlülükleri adı altında para talep ediyorlar.

Uzmanlar ise bu ve benzeri durumlara karşı uyarılar yapıyor.