Evinizdeki en kirli yer olabilir! Bir gece bekletilen bulaşıkların şoke eden sonucu...

Bulaşıkları lavaboda bekletmek mutfağınızı bakteri kampına dönüştürüyor! Bilim insanları uyardı: Ilık suda bekletilen kirli tabaklar E. coli ve Staphylococcus gibi ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Çoğu kişinin yemek sonrası alışkanlığı olan bulaşıkları lavaboda bekletmek, sanıldığının aksine ciddi bir sağlık riskini beraberinde getiriyor. Cardiff Metropolitan Üniversitesi tarafından yapılan son araştırmalar, mutfak lavabolarının ve musluk başlıklarının evin en fazla bakteri barındıran noktaları olduğunu ortaya koydu.

SICAK SU BAKTERİLERİ BESLİYOR

Bulaşıkları "yumuşaması" için ılık suda bekletmek, aslında E. coli ve Staphylococcus gibi zararlı mikroorganizmalar için ideal bir üreme havuzu oluşturuyor. Uzmanlar, nemli ve gıda artıklı ortamın bakterileri bir gecede devasa bir koloniye dönüştürdüğünü vurguluyor. Sadece suda bekletmek değil, bulaşıkları açıkta bırakmak da haşereleri mutfağa çekerek mikropların yayılmasına neden oluyor.

BULAŞIK MAKİNESİ TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Araştırmalar, standart yıkama programlarının her zaman tüm mikropları yok etmediğini gösteriyor. En güvenli temizlik için en az 25 saniye yüksek ısılı buhar püskürten makineler veya bulaşıkların kurumasına izin vermeden anında yıkanması öneriliyor. Mutfak hijyenini korumak için lavaboların sabunlu suyun ardından dezenfektanlarla temizlenmesi ve temizleyicinin yüzeyde bir süre bekletilmesi hayati önem taşıyor.

Bakteri bulaşık makinesi mutfak pratik bilgiler
