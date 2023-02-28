EYT açıklandı mı? EYT'de son durum!
Milyonlarca EYT'li, bugün Meclis'in açılması ile EYT kararının çıkmasını heyecanla bekliyor. Bu nedenle EYT'li vatandaşlar Meclis'teki son gelişmeleri ve EYT son durum araştırmalarına başladı. Peki, EYT'de son gelişmeler neler?
EYT NE ZAMAN YASALAŞIYOR?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- TBMM, 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi.
- Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. TBMM Genel Kurulu çalışmaları başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT.
- Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum.
EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
- EYT, Meclis gündemine gelirse eğer 28 Şubat Salı günü yasalaşırsa vatandaşlarımız mart ayında dilekçe verir, dilekçe verdiklerinden 1 ay sonra kanuni olarak kendilerine emekli aylığı bağlanır.
- Eğer bu yasa çarşamba günü yani 1 Mart’a kalırsa ve 1 Mart’ta yasalaşırsa vatandaşlarımız yine mart ayı içerisinde dilekçelerini verip nisanda ilk emekli maaşlarını alırlar.
- Yani 28 Şubat’ta kanun çıkması ile martın ilk günlerinde kanun çıkmasında vatandaşlarımızın emekli maaşlarını almaları açısından farklılık bulunmamaktadır.
EYT MAAŞI NE KADAR?
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili şu sözleri aktardı:
- SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira.
EYT PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR?
- Maaş promosyonu emekli maaş almaya hak kazanmakla beraber alınabiliyor. Emekli maaşı aylığı bağlanmasıyla beraber yani SGK sisteminde kişinin emekli olduğu gözükmesiyle birlikte vatandaşımız banka seçimi yapabiliyor.
- Bankaların bir promosyon yarışı içerisine gireceğinden bahsetmiştik. Merkez Bankası’nın liralaşma stratejisine uygun olarak bankalar TL mevduatları daha fazla tutmak zorundalar. EYT’li vatandaşlarımız promosyon fiyatları alarak en yükseğini seçmelilerdir. Ortalama promosyonlar kamu bankalarında daha düşük olacak ama özel bankalarda 8 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir promosyon olacaktır.