EYT açıklandı mı? EYT'de son durum!

EYT NE ZAMAN YASALAŞIYOR?



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- TBMM, 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi.

- Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. TBMM Genel Kurulu çalışmaları başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT.

- Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum.