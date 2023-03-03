EYT başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesi meclisten geçti. Resmi Gazete'de yayınlanan EYT için başvuru süreci de araştırılmaya başlandı. Peki EYT nasıl başvurulur? İşte e-Devlet başvuru ekranı...

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EYT başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı - Resim: 1 1 8

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından 3 hafta süreyle Meclis, çalışmalarına ara vermişti. 28 Şubat günü EYT düzenlemesi meclisten geçti. Meclisin açılmasıyla birlikte ilk gündem maddesi olan EYT ele alındı.

EYT başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı - Resim: 2 2 8

EYT ŞARTLARI NELER?

• 8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak.

• Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

EYT başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı - Resim: 3 3 8

SSK EYT ŞARTLARI


• 5.000 gün primi tamamlamak,

• Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak.

EYT başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet başvuru ekranı - Resim: 4 4 8

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

• Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi,

• Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

*Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.