EYT düzenlemesi ne zaman Genel Kurul'a gelecek?

EYT 28 ŞUBAT'TA GÖRÜŞÜLECEK

EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Meclis, çalışmaları 28 Şubat'a kadar ertlendi. 28 Şubat tarihinde görüşmelere geçildiğinde Genel Kurul gündem sırasına göre EYT görüşmeleri de başlayacak. Ancak Genel Kurul'daki ilk gündemin 11 ili vuran deprem felaketi ve bununla ilgili konular olması bekleniyor.