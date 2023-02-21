EYT düzenlemesi ne zaman Genel Kurul'a gelecek?
EYT düzenlemesinde en son Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmişti. Ancak Genel Kurul'da yasalaşması beklenirken "asrın felaketi" dolayısı ile Meclis, çalışmalarına ara verdi. EYT'yi bekleyen vatandaşlar ise EYT düzenlemesi hakkında son gelişmeleri merak ediyor. İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. EYT düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı ve kabul edildi.
Düzenlemenin, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu komisyondan geçti. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.
EYT 28 ŞUBAT'TA GÖRÜŞÜLECEK
EYT, Meclis aşaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 10 ilde gerçekleşen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Meclis, çalışmaları 28 Şubat'a kadar ertlendi. 28 Şubat tarihinde görüşmelere geçildiğinde Genel Kurul gündem sırasına göre EYT görüşmeleri de başlayacak. Ancak Genel Kurul'daki ilk gündemin 11 ili vuran deprem felaketi ve bununla ilgili konular olması bekleniyor.
EYT YASA TEKLİFİNİN ÖZELLİKLERİ
EYT ile ilgili yaptığı açıklamada detaylara değinen Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde açıkladı:
- "4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin."
- "Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip."