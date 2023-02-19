EYT ertelendi mi? EYT'yi bekleyenlere üzen haber!

"TÜM SİYASİ PARTİLERİN ORTAK MUTABAKATI"

AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.