EYT ertelendi mi? EYT'yi bekleyenlere üzen haber!
Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler sonrası Meclis çalışmalarına ara verildi. Milyonlarca EYT'li "Meclis ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını merak ediyordu. TBMM'nin açılış tarihi için yeni açıklama geldi. İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında görüşmeler ertelenmişti. TBMM'nin açılış tarihi için yeni açıklama geldi. Konuya ilişkin açıklama AK Parti'den geldi.
28 ŞUBAT'A KADAR ARA VERİLECEK
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
"TÜM SİYASİ PARTİLERİN ORTAK MUTABAKATI"
AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.
EYT'DE SON DURUM
EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.
Ancak 6 Şubat günü, 10 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrası Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi. AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak.
EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinden Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.