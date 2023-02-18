EYT iptal mi oldu?
EYT kanun teklifi Meclis'e gelmiş ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Ancak Meclis çalışmaları depremler nedeni ile ara verildi. Peki, EYT'de son durum ne? EYT iptal mi oldu?
EYT yasası, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Düzenlemenin Meclis'te görüşülmesinin ardından EYT'nin yasalaşması bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Meclis çalışmalarına ara verdi. EYT'ye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
MECLİS AÇILIYOR: 21 ŞUBAT KRİTİK GÜN
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihine dikkat çekti:
Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.
Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.
KANUN TEKLİFİNDE SON VİRAJ
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi. Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.