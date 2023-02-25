EYT maaş hesaplama: Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
Depremler nedeniyle EYT yasasıyla ilgili görüşmelere ara verildi. EYT'yi bekleyen vatandaşların ise EYT hakkında son gelişmeleri gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, EYT'den yararlanmak isteyenler emeklilikte ne kadar maaş alacaklar? İşte EYT maaş hesaplama ekranı...
EYT düzenlemesinde sona doğru yaklaşıldı. Düzenleme, 28 Şubat günü Meclis Kurulu'na gelmesi beraberinde de yasalaşması bekleniyor.
MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
• 8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı.
• Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi.
• Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi.
• Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak.
• Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.
5 BİN VE 7 BİN 200 PRİM GÜNÜ DETAYI
• EYT ile yaş şartı kalkar zorunlu prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesindeki gibi 5 bin güne getirilirse emekli maaşları aynı prim miktarında SSK'lılarda en yüksek 7 bin 200 Bağ-Kur'lularda ise 9 bin gün olduğu için bu prim gün sayısını tamamlamayanların maaşları aynı miktarda prim ödeyen ancak 7 bin 200 ve 9 bin gün prim ödeme şartını yerine getirenlerden daha düşük olacak.
• Bu bilgilerle birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlendiği için EYT çıktığında asgari ücretten prim yatıran bir EYT'li ile 7 bin 200 günü tamamlamış asgari ücretli EYT'linin maaşı aynı olacak.