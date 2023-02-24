EYT maaşları ile ilgili yeni gelişme!
Yaşanan deprem felaketinin ardından Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT düzenlemesinde planların değişmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
EYT düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecekti. Ancak depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verdi. EYT'yi bekleyen vatandaşlar ise son durumu merak ediliyor.
Meclis'in verilen aradan sonra yeniden açılış tarihinin 28 Şubat'a ertelenmesi sonrası EYT'lilerin planları yeniden değişti. Mart ayında ilk emeklilik maaşlarını almayı bekleyenler "EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?" sorusuna araştırıyor.
SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili dikkat çeken açıklama ise Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "EYT Mart, Emeklilik başlangıcı Nisan, ilk aylığın alınacağı tarih Mayıs-Haziran ayına kaldı!" diye yazdı. Konuyla ilgili resmi makamlardan ise bir açıklama henüz yapılmadı.
MECLİS'TE DEPREMDEN SONRAKİ GÜNDEM EYT
Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ortak imzası ile Deprem Araştırma Komisyonu kurulması planlanıyor. Komisyonda depremin tüm yönlerinin araştırılarak, alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Söz konusu deprem gündemin ardından ise EYT düzenlemesinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.