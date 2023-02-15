EYT'de son durum ne? 2023 EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT ERTELENDİ Mİ?



EYT için geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşanmış ve önemli adımlar atılmıştı. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler toplam 10 ilde hissedilmişti. Türkiyye'nin son bir haftadır gündeminde depremler yer alıyor. EYT kanun teklifi ise Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti ve yasalaşacağı tarih bekleniyor.

Kahramanmaraş depremi sonrasında gündeme deprem detayları geldi. Meclis çalışma takvimi hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklama yaptı. Elitaş, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" dedi.