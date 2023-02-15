EYT'de son durum ne? 2023 EYT ne zaman yasalaşacak?
Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler sonucunda Meclis görüşmelerine ara verildi. Bunun ardından EYT'li olacak vatandaşlar, EYT hakkında son dakika haberlerini takip etmeye devam ediyor. Peki, EYT'de son durum nedir?
EYT yasası son durumu milyonlarca kişi tarafından yakın takip ediliyor. Kahramanmaraş ve toplam 10 ilde hissedilen depremler sonrasında Meclis çalışmalarına ara verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in ara verme tarihleri ile ilgili açıklama yaptı.
EYT ERTELENDİ Mİ?
EYT için geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşanmış ve önemli adımlar atılmıştı. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler toplam 10 ilde hissedilmişti. Türkiyye'nin son bir haftadır gündeminde depremler yer alıyor. EYT kanun teklifi ise Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti ve yasalaşacağı tarih bekleniyor.
Kahramanmaraş depremi sonrasında gündeme deprem detayları geldi. Meclis çalışma takvimi hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, açıklama yaptı. Elitaş, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" dedi.
EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 550 TL'ye çıkmıştı. EYT emekli maaşları hakkında AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, açıklamalar yaptı. Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.
EYT ŞARTLARI NELER?
EYT'de sona yaklaşılmasıyla beraber şartlar ise emeklilikte yaşa takılanlar tarafından merak ediliyor. EYT şartları arasında sigortalılık süresi bulunuyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak belirlendi. EYT için 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olması gerekiyor. EYT'de yaş şartı aranmayacak.