EYT prim indiriminde önemli detay!

EYT'de milyonlarca vatandaşın SGK ve e-Devlet üzerinden başvurusu ve çalışmaya devam edecek EYT'liler için çıkış ve giriş işlemleri de yoğun bir şekilde sürüyor.

EYT yasası kapsamında memur veya SSK emeklileri prim ödemeden esnaflık yapabilecek. EYT yasasından, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulan sandık veya vakıflara tabi çalışanlar da yararlanacak. İşte detaylar...