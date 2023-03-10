EYT prim indiriminde önemli detay!
EYT yasasından, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan, Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulan sandık veya vakıflara tabi çalışanlar da yararlanacak. Bu kapsamında memur veya SSK emeklileri prim ödemeden esnaflık yapabilecek.
EYT'de milyonlarca vatandaşın SGK ve e-Devlet üzerinden başvurusu ve çalışmaya devam edecek EYT'liler için çıkış ve giriş işlemleri de yoğun bir şekilde sürüyor.
EYT yasası kapsamında memur veya SSK emeklileri prim ödemeden esnaflık yapabilecek. EYT yasasından, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında kurulan sandık veya vakıflara tabi çalışanlar da yararlanacak. İşte detaylar...
ÇALIŞACAK EYT'LİLER İÇİN KRİTİK DETAY
• EYT'lilerin emekli olduktan sonra aynı işyerinde otuz gün içinde yeniden işe başlaması durumunda destek priminde 5 puanlık indirim yapılacak.
• Emeklilik talebinde bulunulan tarihin ertesi günü destek primi ile yeniden işe giriş yapılabilecek.
EMEKLİLİK AYLIĞINDA KESİNTİ OLMAYCAK
• Emeklilik sonrası sosyal güvenlik destek primi ile çalışanların emekli aylığında kesinti olmayacak.
• Asgari ücretle çalışan bir personel için 500 lira kazancı tavandan bildirilen çalışan için de 3 bin 753 lira prim indirimi yapılacak.
• Prim indiriminden yararlanabilmek için öngörülen 30 günlük süre işten çıkışın yapıldığı günden itibaren başlayacak.
BAĞ-KUR PRİMİ ÖDENMEYECEK
• Emeklilik talebinde bulunulan aydan sonra Bağ-Kur primi yatırılmayacak.
• Emeklilikten sonra işe devam edeceklerin emekli aylığında bir kesinti olmayacak.
• EYT kapsamında 30 Haziran'a kadar emekli olacak SSK ve Bağ-Kur'lular için en düşük aylık 5 bin 500 lira Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların da 11 bin 850 lira olacak.