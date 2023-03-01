EYT Resmi Gazete’de yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanacak?
28 Şubat'ta Meclis'in açılması ile birlikte EYT yasası kanun teklifi Meclis'ten geçti ve yasalaştı. EYT'de sonraki aşama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak. Peki, EYT Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak?
Sabah'ın haberine göre; TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.
EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ
Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı.
"YENİ BİR ŞART KESİNLİKELE GETİRMİYORUZ"
Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:
- Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz.
EYT ŞARTLARI
• Yasa 4 maddeyi içeriyor
• Yaş şartı tamamen kalkıyor
• Prim günü mevcut yasadaki gibi kalacak
• EYT kanun teklifi 2023 yılı için 2 milyon 250 bin sigortalıyı etkiliyor