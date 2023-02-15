EYT SON DURUM | EYT ne zaman çıkacak?
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından meclis çalışmalarına ara verilmişti. Bunun üzerinde EYT'li olacak vatandaşlar, EYT'nin ne zaman çıkacağına dair son gelişmeleri merak ediyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT ne zaman çıkacak?
EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyordu ancak Kahramanmaraş ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından milli yas ilan edildi. Bu nedenle meclis görüşmelerine ara verildi.
MUSTAFA ELİTAŞ EYT'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Erken emeklilik için bekleyen vatandaşlar, EYT’nin son durumunu merak ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT görüşmelerinin devam edeceği tarihe yönelik açıklamalarda bulundu.
EYT ERTELENDİ Mİ?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, twitter hesabından Meclis’in açılacağı tarihi duyurdu. Elitaş açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir."