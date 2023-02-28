EYT yasası Meclis'te! İşte EYT yasasında tüm gelişmeler

"EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR"

Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şu sözleri aktardı:

- Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz.