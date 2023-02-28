EYT yasası Meclis'te! İşte EYT yasasında tüm gelişmeler
Meclis'te deprem felaketlerinin ardından görüşmeler başladı. Meclis'in ilk gündemlerin biri de EYT yasası. Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasasına ilişkin son gelişmeler ise araştırılmaya devam ediliyor. İşte EYT hakkında son gelişmeler ve tüm detaylar...
Sabah'ın haberine göre; EYT düzenlemesinde son 2 aşama kaldı. Bu düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişi yasadan faydalanarak emeklilik hakkı elde edebilecek. EYT kanun teklifi bugün Meclis'in açılması ile görüşülmeye başlandı.
EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
MECLİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Deprem felaketi nedeniyle 3 haftalık aranın ardından Meclis Genel Kurulu görüşmeleri bugün saat 15:00'da başladı.
TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği EYT kanun teklifi için görüşmelere geçildi.
EYT düzenlemesi konusunda açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan şu ifadeleri kullandı:
- Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla, bu akşam yasalaşmasını ümit ediyoruz.
"EYT YASASI YENİ BİR ŞART KESİNLİKLE GETİRMİYOR"
Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şu sözleri aktardı:
- Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz.