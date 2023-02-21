EYT yasasının Meclis'e geleceği tarih belli oldu
Yaşana deprem felaketinin ardından Meclis, çalışmalarına bir süre ara verilmişti. EYT'yi bekleyen vatandaşlar ise EYT hakkında son dakika gelişmeleri beklemeye devam ediyor. Peki, EYT yasasının Meclis'e geleceği tarih ne?, EYT ne zaman Meclis'e geliyor?
EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fakat henüz yasa geçmiş değil. Yasanın bu geçen hafta geçmesi bekleniyordu fakat Kahramanmaraş depremi sonrası süreç uzadı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı. Hatay depremi sonrası süre yeniden uzatıldı.
Meclis 28 Şubat'ta açılacak.Edinilen bilgiye göre aranın ardından haftaya meclis EYT teklifi ile açılacak.
EYT MAAŞI NE KADAR?
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT’de aylık bağlama oranlarıyla ilgili, “SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” ifadesini kullandı.
EYT ŞARTLARI
EYT için öncelikli olarak 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi şartı bulunuyor. EYT'de kadınlar için sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak yer alıyor. EYT'de yaş şartı bulunmuyor.
EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
EYT yasanın Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: Milliyet