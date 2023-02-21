EYT yasasının Meclis'e geleceği tarih belli oldu

EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fakat henüz yasa geçmiş değil. Yasanın bu geçen hafta geçmesi bekleniyordu fakat Kahramanmaraş depremi sonrası süreç uzadı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı. Hatay depremi sonrası süre yeniden uzatıldı.

Meclis 28 Şubat'ta açılacak.Edinilen bilgiye göre aranın ardından haftaya meclis EYT teklifi ile açılacak.