EYT'de 30 gün detayı!

Mynet'te yer alan habere göre; Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerindeki 7,6 ve 7,4 depremleri çevresindeki 10 ili de etkiledi. Depremin görüldüğü illerde OHAL ilan edildi. Bu nedenle Meclis'te 3 hafta çalışmalara ara verildi. Meclis, 3 hafta sonra açıldı ve ilk konularından biri EYT yasasıydı.

28 Şubat itibari ile EYT yasası, Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen EYT’de emekli olup aynı iş yerinde çalışma şartı için değişikliğe gidildi. 10 günlük süre 30 güne yükseltildi. Ayrıca sosyal güvenlik destek primi indirimi de bir defalık uygulanacacak.