EYT'de 30 gün detayı!
Meclis'te 3 haftalık aranın ardından ilk konularından biri EYT yasasıydı. 28 Şubat itibari ile EYT Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen EYT’de emekli olup aynı iş yerinde çalışma şartı için değişikliğe gidildi. 10 günlük süre 30 güne yükseltildi.
Mynet'te yer alan habere göre; Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerindeki 7,6 ve 7,4 depremleri çevresindeki 10 ili de etkiledi. Depremin görüldüğü illerde OHAL ilan edildi. Bu nedenle Meclis'te 3 hafta çalışmalara ara verildi. Meclis, 3 hafta sonra açıldı ve ilk konularından biri EYT yasasıydı.
28 Şubat itibari ile EYT yasası, Meclis'ten geçti ve yasalaştı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen EYT’de emekli olup aynı iş yerinde çalışma şartı için değişikliğe gidildi. 10 günlük süre 30 güne yükseltildi. Ayrıca sosyal güvenlik destek primi indirimi de bir defalık uygulanacacak.
EMEKLİ OLUP AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAK İSTEYENLER İÇİN DEĞİŞİKLİK
• EYT düzenlemesine ilişkin taslak metinde, emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle ile emekli olup başka işte çalışmak isteyenlere yönelik önemli bir madde yer aldı.
• Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı.
30 GÜNE YÜKSELTİLDİ
• Bu süreye geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacak.
• Bu süre ilk başlarda 10 gün olarak açıklanmıştı.
• Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak.
• Yani 30 günlük süre içinde aynı iş yerinde çalışan başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacak.
• Bu düzenlemeyle işverenlerin deneyimli elemanlarını EYT nedeniyle yitirmesine engel olunmak istendiği belirtiliyor.