EYT'de ilk maaş ne zaman?

Meydana gelen depremler sonrası TBMM'ye 28 Şubat'a kadar ara verildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesi son olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT'nin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.

# eyt ne demek # eyt ne zaman çıkacak
Son Güncelleme:
EYT'de ilk maaş ne zaman? - Resim: 1 1 7

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

EYT'de ilk maaş ne zaman? - Resim: 2 2 7

TBMM ÇALIŞMALARINA 28 ŞUBAT'A KADAR ARA  VERİLDİ 

Elitaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm" dedi.

EYT'de ilk maaş ne zaman? - Resim: 3 3 7

MECLİS'TE İKİ KONU GÜNDEMDE OLACAK

28 Şubat'ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor.

EYT'de ilk maaş ne zaman? - Resim: 4 4 7

İLK MAAŞ NİSANDA

EYT'nin 2023 yılının Şubat ayı içinde yasalaştırılması ve vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanıyordu. Fakat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası meclis çalışmalarına ara verildi. Şimdi gözler EYT'lilerin ilk maaşlarını alacakları tarihe çevrildi.