EYT'de ilk maaş ne zaman?
Meydana gelen depremler sonrası TBMM'ye 28 Şubat'a kadar ara verildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesi son olarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT'nin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
TBMM ÇALIŞMALARINA 28 ŞUBAT'A KADAR ARA VERİLDİ
Elitaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm" dedi.
MECLİS'TE İKİ KONU GÜNDEMDE OLACAK
28 Şubat'ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor.
İLK MAAŞ NİSANDA
EYT'nin 2023 yılının Şubat ayı içinde yasalaştırılması ve vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanıyordu. Fakat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası meclis çalışmalarına ara verildi. Şimdi gözler EYT'lilerin ilk maaşlarını alacakları tarihe çevrildi.