EYT'de son durum ne? Meclis'te ilk gündem EYT!
Yaşanan deprem felaketlerinin ardından Meclis çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verdiğini açıkladı. Meclis, açıldığından ise ilk gündem EYT olacak. Peki, EYT'de son durum nedir?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Meclis çalışmalarına ara verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve Bakanlar afet bölgesine intikal etti.
6 Şubat Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine'de 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olunma şartının arandığı milyonları yakından ilgilendiren EYT gündemi değerlendirilecekti.
Düzenlemeye ilişkin kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazlar Kabine'de masada yer alacaktı. Ancak henüz EYT'de son durumla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.
MECLİS, 28 ŞUBATA'A KADAR ARA VERDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat’a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
AK Partili Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye’m” dedi.
28 ŞUBAT'TA EYT MECLİS'E GELİYOR
AK Parti’de yapılan toplantılarda, bazı kurmaylar EYT’nin ertelenmesi konusunda önerilerde bulunurken, bazı kurmayların bundan artık geri dönülemeyeceğini ifade ettiği öğrenildi.
28 Şubat’ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor.
EYT’nin normalde şubat ayı içinde yasalaştırılarak, vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanmıştı. Ancak, deprem felaketinin olması nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesinin ardından gözler EYT’lilerin maaşlarını ne zaman alacağına çevrildi.