EYT'de son durum ne? Meclis'te ilk gündem EYT!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Meclis çalışmalarına ara verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve Bakanlar afet bölgesine intikal etti.

6 Şubat Pazartesi günü yapılması planlanan Kabine'de 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olunma şartının arandığı milyonları yakından ilgilendiren EYT gündemi değerlendirilecekti.

Düzenlemeye ilişkin kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazlar Kabine'de masada yer alacaktı. Ancak henüz EYT'de son durumla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.