EYT'de son iki aşama! Gözler o tarihe çevrildi
Emeklilikte yaşta takılanlar (EYT) düzenlemesinde gözler son iki aşamaya çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına 28 Şubat günü başlayacağını açıkladı. Peki, ilk maaşlar ne zaman yatacak?
Komisyondan geçen EYT düzenlemesi, deprem nedeni ile Mecliste ara verilmişti. Bu nedenle düzenleme, Genel Kurul'a gelmedi. EYT'liler yasa için Meclis'in açılacağı günü beklerken bu konuda yapılan son açıklama AK Parti'den geldi. EYT için bu noktada iki aşama kaldı. Bu iki aşamanın ardından yasa yürürlüğe girecek ve EYT'liler haklarını elde etmiş olacak.
28 ŞUBAT'A KADAR MECLİS ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.
SON İKİ AŞAMA: GENEL KURUL OYLAMASI VE ERDOĞAN'IN ONAYI
EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.
Türkiye 6 Şubat tarihine depreme uyandı. 10 ilde 13 milyonu aşkın kişiyi etkileyen 2 büyük deprem sonrası devlet ve millet seferber olarak yaraları sarmak için büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi. AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak.
EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Sosyal medya hesabı üzerinden EYT ile ilgili paylaşım yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lilerin ilk maaşını bahar-yaz aylarında alabileceğini söyledi.