EYT'de son iki aşama! Gözler o tarihe çevrildi

Komisyondan geçen EYT düzenlemesi, deprem nedeni ile Mecliste ara verilmişti. Bu nedenle düzenleme, Genel Kurul'a gelmedi. EYT'liler yasa için Meclis'in açılacağı günü beklerken bu konuda yapılan son açıklama AK Parti'den geldi. EYT için bu noktada iki aşama kaldı. Bu iki aşamanın ardından yasa yürürlüğe girecek ve EYT'liler haklarını elde etmiş olacak.