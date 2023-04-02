EYT'liler tahsis uyarısına dikkat! Başvurular reddedilebilir

EYT'LİLER NİSAN'DA MAAŞ ALABİLECEK Mİ?

- Aylıkları bağlanmış olan emekliler, Nisan ayında maaş günlerinde maaşlarını alabilecekler. Ancak bu sayı genel müracaatın içinde çok küçük bir grubu oluşturuyor.

- Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın aylıklar 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu olarak kişilere ödenecek. Sigortalıların bir hak kaybı olmayacak.