EYT'liler tahsis uyarısına dikkat! Başvurular reddedilebilir

Aylık alınacak günlerin hesabı 4/a(SSK), 4/b(Bağ-Kur), 4/c (Memur emeklileri) statüsüne göre değişmekte. 4/a emeklileri her ayın 17-26’si arasında, 4/b emeklileri her ayın 25-28’i arasında, memur emeklileri ise her ay başında aylıklarını alırlar.