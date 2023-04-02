EYT'liler tahsis uyarısına dikkat! Başvurular reddedilebilir
Sosyal Güvenlik Uzmanı Sertaç Sedat Köksal, "Emeklilik başvurusunda bulunanların sorgulama ekranında 'tahsis servisine gönderildi' uyarısını görene kadar içleri rahat etmesin" dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Sertaç Sedat Köksal, "Her Sosyal Güvenlik Merkezi'nde tahsis servisi bulunmadığı gibi her serviste de yeterli memur bulunmuyor" şeklinde konuştu. İşte Sosyal Güvenlik Uzmanı Sertaç Sedat Köksal'ın açıklamaları...
- Uzmanlaşmış memur sayısı SGK'nın toplam memur sayısının yaklaşık yüzde 10'u kadardır. SGK’nın her biriminde görev alan memurlar canhıraş biçimde gelen müracaatları ilgili servislere yönlendiriyor.
EYT'LİLER NİSAN'DA MAAŞ ALABİLECEK Mİ?
- Aylıkları bağlanmış olan emekliler, Nisan ayında maaş günlerinde maaşlarını alabilecekler. Ancak bu sayı genel müracaatın içinde çok küçük bir grubu oluşturuyor.
- Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın aylıklar 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu olarak kişilere ödenecek. Sigortalıların bir hak kaybı olmayacak.
Aylık alınacak günlerin hesabı 4/a(SSK), 4/b(Bağ-Kur), 4/c (Memur emeklileri) statüsüne göre değişmekte. 4/a emeklileri her ayın 17-26’si arasında, 4/b emeklileri her ayın 25-28’i arasında, memur emeklileri ise her ay başında aylıklarını alırlar.