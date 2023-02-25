EYT'lileri ilgilendiriyor! Bunu yapmayan emekli olamayacak
EYT yasası, depremler nedeni ile Meclis çalışmalarına ara verildi. 28 Şubat'ta açılacak Meclis'te iki konu gündemde olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT'li olmak için şartları açıkladı.
28 Şubat'ta EYT düzenlemesi, TBMM'den geçtikten sonra, yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
EYT'DE "DEPREM" AYRINTISI
• Meclis'e gelecek yasa teklifiyle birlikte, EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin yakınları bu düzenlemeden yararlanabilecek.
• EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından SGK'da yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.
"EMEKLİLİK İÇİN MÜRACAATTA BULUNAMAZLAR"
Son gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “SSK'lı çalışanlar EYT yasalaştığında, emeklilik için müracaatta bulunamazlar” dedi ve gerekli şartları açıkladı:
İŞTE O ŞARTLAR
• EYT'lilerin öncelikle işten çıkışları yapılacak, çıkış sonrası emeklilik talebinde bulunabilecekler,
• Emeklilik sonrası Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile tekrar giriş yapılabilir.
• EYT yasa teklifinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla Resmi Gazete'de yayınlanacak. Ve bunun ardından milyonlarca EYT’li maaş için SGK’ye başvuracak.