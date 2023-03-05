EYT'lilerin ilk maaş tarihi belli oldu
Milyonların beklediği EYT düzenlemesi, TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. EYT'de ilk maaşlarının yatacağı tarihe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu.
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği EYT yasası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EYT başvuruları 3 Mart itibarıyla e-Devlet ve SGK il müdürlükleri üzerinden alınmaya başlarken, EYT ilk maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.
8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanların yaş sınırı olmaksızın emekli olabilecek. Peki, EYT'de ilk maaş ne zaman?
EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.
Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.
BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:
- Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok.
• Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler.
• Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak.
• Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.
• 4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler.
• 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.
Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.