"EYT'yi 1 yıl erteleyelim" iddialarına yanıt

"EYT'Yİ BİR YIL ERTELEYELİM" İDDİASI

Bazı MYK üyelerinin toplantıda; depremin oluşturduğu büyük zarara dikkat çektiği, düzenlemenin Hazine'ye büyük yük olacağını belirttikleri ve EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdiği öne sürüldü. Hatta bir MYK üyesinin, "EYT düzenlemesini bir yıl erteleyelim" ifadesini kullandığı öne sürüldü.