"EYT'yi 1 yıl erteleyelim" iddialarına yanıt
Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illeri de etkileyen iki büyük depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği başladı. ve Meclis'te ara verildi. EYT'yi bekleyen vatandaşlar ise son durumu merak ediyor. AK Parti MYK toplantısında bazı üyelerin "EYT'yi 1 yıl erteleyelim" dediği öne sürüldü.
"Asrın felaketinin" ardından ara verilen Meclis çalışmalarının ne zaman devam edeceği EYT'yi bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Beklenen haber geldi. Konuya dair ilk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi.
"MİLLETVEKİLLERİMİZİ DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİYORUZ"
Elitaş yaptığı açıklamada, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz."
"EYT'Yİ BİR YIL ERTELEYELİM" İDDİASI
Bazı MYK üyelerinin toplantıda; depremin oluşturduğu büyük zarara dikkat çektiği, düzenlemenin Hazine'ye büyük yük olacağını belirttikleri ve EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdiği öne sürüldü. Hatta bir MYK üyesinin, "EYT düzenlemesini bir yıl erteleyelim" ifadesini kullandığı öne sürüldü.
AK PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı yeni açıklamada TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.