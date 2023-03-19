Fatih Sultan Mehmet meğer bambaşkaymış! İşte padişahların gerçek portreleri
Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi ortaya çıktı. Tarih kitaplarından tanınan padişahların yüzleri aslında bambaşkaymış. İşte padişahların gerçek resimleri...
Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini çizdi. Eserler, sık sık karşımıza çıkan padişah görüntülerinden biraz farklı halde. İşte padişahların gerçek portreleri...
YAVUZ SULTAN SELİM
I. Selim veya bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir. "Hâdim'ül-Haremeyn'uş-Şerifeyn" unvanına ve divan edebiyatındaki "Selîmî" mahlasına sahiptir. Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur.
OSMAN GAZİ
I. Osman veya Osman Gazi, mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar ve komutandır. Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp isimli Kayı Beyi olduğu bilinmektedir.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesidir. Batı'da Muhteşem Süleyman, Doğu'da ise adaletli yönetimine atfen Kanûnî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir.