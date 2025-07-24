Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını düşürmek aslında birkaç basit alışkanlıkla mümkün. İşte evde hemen uygulayabileceğiniz 13 etkili tasarruf yöntemi!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 1

1. FİŞLERİ PRİZDE BIRAKMAYIN

Kullanmadığınız elektronik cihazları fişten çekin. Prizde kalan şarj aleti, televizyon ve bilgisayar gibi cihazlar “stand-by” modunda enerji harcar ve farkında olmadan faturaları yükseltir.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 2

2. LED AMPULLERE GEÇİN

Geleneksel ampuller yerine LED veya enerji tasarruflu ampuller kullanarak %80’e varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu ampuller çok daha uzun ömürlüdür.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 3

3. MAKİNEYİ TAM DOLDURUN

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite dolmadan çalıştırmayın. Her boş çalıştırma, su ve elektrik israfına neden olur.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 4

4. EKONOMİK PROGRAMLARI TERCİH EDİN

Çoğu makinenin “ekonomik” veya “hızlı yıkama” gibi programları daha az su ve enerji kullanır. Bu programları tercih ederek hem cihaz ömrünü uzatır hem de faturanızı düşürebilirsiniz.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 5

5. BUZDOLABININ YERİNİ DOĞRU SEÇİN

Buzdolabınızı fırın, ocak yakınına ya da güneş alan bir noktaya koymayın. Sıcak alanlarda çalışan buzdolabı daha fazla enerji harcar. Serin ve havadar bir köşede durmalı.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 6

6. PETEKLERİN ÖNÜNÜ BOŞ BIRAKIN

Kalorifer peteklerinin önü koltuk, perde veya eşya ile kapanmamalı. Sıcak hava odaya yayılmaz ve kombi daha fazla çalışır. Bu da doğalgaz faturasını artırır.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 7

7. KOMBİYİ SABİT SICAKLIKTA KULLANIN

Kombiyi sık sık açıp kapatmak yerine sabit bir sıcaklıkta çalıştırmak daha az doğalgaz harcamanızı sağlar. 20-22 derece ideal aralıktır.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 8

8. GECELERİ SICAKLIĞI DÜŞÜRÜN

Uyurken kombi sıcaklığını birkaç derece düşürmek doğalgaz faturasına ciddi katkı sağlar. Geceleri 18-19 derece yeterlidir.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 9

9. MUSLUKLARA PERLATÖR TAKIN

Musluk başlıklarına takılan perlatör aparatı, suyun debisini azaltır. Böylece %30–50 arası su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 10

10. DUŞ SÜRESİNİ KISALTIN

Her 1 dakikalık duşta ortalama 10–15 litre su harcanır. 10 dakikayı aşan duşlar hem su hem doğalgaz faturasını yükseltir.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 11

11. GÜN IŞIĞINDAN YARARLANIN

Gündüz saatlerinde perdeyi açıp doğal ışıktan faydalanmak, hem elektrik hem ısınma ihtiyacını azaltır. Lambaları gereksiz yere açmayın.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 12

12. KETTLE’I FAZLA SUYLA ÇALIŞTIRMAYIN

Kettle ile yalnızca ihtiyacınız kadar su kaynatın. Fazla su daha fazla enerji harcatır. Bu küçük alışkanlık bile faturada fark yaratır.

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Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok - Resim: 13

13. A+++ CİHAZLARI TERCİH EDİN

Yeni beyaz eşya veya elektronik alırken A+++ enerji sınıfına dikkat edin. Bu cihazlar daha az enerji harcar ve uzun vadede faturaları düşürür.

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