Faturaları yarıya indiren 13 gizli alışkanlık! Çoğu kişinin haberi bile yok
Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını düşürmek aslında birkaç basit alışkanlıkla mümkün. İşte evde hemen uygulayabileceğiniz 13 etkili tasarruf yöntemi!
1. FİŞLERİ PRİZDE BIRAKMAYIN
Kullanmadığınız elektronik cihazları fişten çekin. Prizde kalan şarj aleti, televizyon ve bilgisayar gibi cihazlar “stand-by” modunda enerji harcar ve farkında olmadan faturaları yükseltir.
2. LED AMPULLERE GEÇİN
Geleneksel ampuller yerine LED veya enerji tasarruflu ampuller kullanarak %80’e varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu ampuller çok daha uzun ömürlüdür.
3. MAKİNEYİ TAM DOLDURUN
Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam kapasite dolmadan çalıştırmayın. Her boş çalıştırma, su ve elektrik israfına neden olur.
4. EKONOMİK PROGRAMLARI TERCİH EDİN
Çoğu makinenin “ekonomik” veya “hızlı yıkama” gibi programları daha az su ve enerji kullanır. Bu programları tercih ederek hem cihaz ömrünü uzatır hem de faturanızı düşürebilirsiniz.
5. BUZDOLABININ YERİNİ DOĞRU SEÇİN
Buzdolabınızı fırın, ocak yakınına ya da güneş alan bir noktaya koymayın. Sıcak alanlarda çalışan buzdolabı daha fazla enerji harcar. Serin ve havadar bir köşede durmalı.
6. PETEKLERİN ÖNÜNÜ BOŞ BIRAKIN
Kalorifer peteklerinin önü koltuk, perde veya eşya ile kapanmamalı. Sıcak hava odaya yayılmaz ve kombi daha fazla çalışır. Bu da doğalgaz faturasını artırır.
7. KOMBİYİ SABİT SICAKLIKTA KULLANIN
Kombiyi sık sık açıp kapatmak yerine sabit bir sıcaklıkta çalıştırmak daha az doğalgaz harcamanızı sağlar. 20-22 derece ideal aralıktır.
8. GECELERİ SICAKLIĞI DÜŞÜRÜN
Uyurken kombi sıcaklığını birkaç derece düşürmek doğalgaz faturasına ciddi katkı sağlar. Geceleri 18-19 derece yeterlidir.
9. MUSLUKLARA PERLATÖR TAKIN
Musluk başlıklarına takılan perlatör aparatı, suyun debisini azaltır. Böylece %30–50 arası su tasarrufu sağlayabilirsiniz.
10. DUŞ SÜRESİNİ KISALTIN
Her 1 dakikalık duşta ortalama 10–15 litre su harcanır. 10 dakikayı aşan duşlar hem su hem doğalgaz faturasını yükseltir.
11. GÜN IŞIĞINDAN YARARLANIN
Gündüz saatlerinde perdeyi açıp doğal ışıktan faydalanmak, hem elektrik hem ısınma ihtiyacını azaltır. Lambaları gereksiz yere açmayın.
12. KETTLE’I FAZLA SUYLA ÇALIŞTIRMAYIN
Kettle ile yalnızca ihtiyacınız kadar su kaynatın. Fazla su daha fazla enerji harcatır. Bu küçük alışkanlık bile faturada fark yaratır.
13. A+++ CİHAZLARI TERCİH EDİN
Yeni beyaz eşya veya elektronik alırken A+++ enerji sınıfına dikkat edin. Bu cihazlar daha az enerji harcar ve uzun vadede faturaları düşürür.