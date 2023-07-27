Fayans aralarında oluşan lekeleri yok ediyor... Tek hamlede tek bir leke bile kalmıyor

Fayanslar, banyo ve mutfak gibi ıslak alanlarda sıklıkla kullanılan zemin kaplama malzemelerindendir. Ancak zamanla fayanslarda lekelenmeler meydana gelebilir. Bu lekelerin nedenleri farklı olabilir.

Birinci neden, fayansların yüzeyinde biriken kir ve yağlardır. Bu kir ve yağlar zamanla fayansın yüzeyinde kalıcı lekeler oluşturabilir. Özellikle mutfakta kullanılan fayanslarda bu tür lekeler sıkça görülebilir.

İkinci neden, fayansların arasındaki derzlerde biriken nemdir. Bu nem, zamanla küf ve mantar gibi zararlı organizmaların oluşmasına neden olabilir. Bu organizmaların oluşması hem estetik açıdan kötü bir görüntü oluşturur hem de sağlık sorunlarına yol açabilir.

Üçüncü neden, fayansların yüzeyindeki çiziklerdir. Bu çizikler, fayansların yüzeyinde biriken kir ve yağların daha kolay birikmesine neden olur. Ayrıca, çizikler zamanla lekelenmeye de yol açabilir.

Fayanslardaki lekeleri önlemek için düzenli olarak temizlik yapmak önemlidir. Fayansların arasındaki derzleri temizlemek için özel temizlik ürünleri kullanılabilir. Mynet.com sitesinde yer alan haberde fayans aralarını temizleme yöntemi paylaşıldı.

KARBONAT + LİMON SUYU + BEYAZ SİRKE ÜÇLÜSÜ!

Mutfak malzemelerinin gücü adına! 3 fincan suya yarım fincan karbonat, fincanın 1/3'ü kadar limon suyu ve çeyreği kadar da beyaz sirkeyi karıştırıp bir sprey şişesine koyup derz aralarına sıkın. 5-10 dakika bekledikten sonra yumuşak olmayan bir bezle, hatta mümkünse sert bir fırça veya diş fırçasıyla, ovalayın. Kirler söküldükten sonra durulayabilirsiniz.

TUZ + KARBONAT + BULAŞIK DETERJANI

1 fincan tuza yarım fincan karbonat ve fincanın çeyreği kadar da bulaşık deterjanı ekleyin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra fayans aralarına sürerek birkaç dakika bekletin. Sert bir fırçayla kirleri ovalayıp durulayabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ MUCİZESİ

Elma sirkesi mutfakta çok fazla kullanılıyor. Bir diğer kullanım şekli de temizlikte! Yarım fincan elma sirkesi ve yarım fincan suyu bir sprey şişesiyle fayans aralarına sıkın. Beyazlayıncaya kadar bekletin. İşlemi hızlandırmak için tabii ki sert bir süngerle ovabilirsiniz.

SİRKE + BULAŞIK DETERJANI

Aslında aynı malzemeleri farklı miktarlar ve malzemelerle tekrar bir araya getiriyoruz. Yarım fincan beyaz sirkeye, 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyip sprey şişesiyle kirleri temizleyebilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU TABİİ Kİ DE İŞE YARIYOR

Çamaşır suyunu kullanmadığımız yer mi var? Biraz sulandırarak kullanmanızı önererek, fayans aralarını temizlemekte kullanabilirsiniz.

DİŞ MACUNU FAYANS ARALARINI DA BEYAZLATIR

Diş temizliğinin yanı sıra kirli fayans araları için de diş macunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir tanesi iş görür. Tek yapacağınız şey, derz aralarına diş macunu sıkıp, diş fırçasıyla temizlemek. Bakın nasıl da beyazlıyor!

Fayans aralarında oluşan siyah lekeleri bu temizlik sırları sayesinde temizleyebilirsiniz. Birçok kişi bu bilgilerden habersiz. Arkadaşlarınızla paylaşarak onların da yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

Fotoğraflar: youtube.com