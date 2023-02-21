Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehit edilişinin üzerinden 8 yıl geçti

Ege Üniversitesinde tam 8 yıl önce PKK sempatizanları ve milliyetçi öğrenciler arasında çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.



Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi PKK’lı Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zeki Polat, hazırladığı iddianamede, sanık Nurullah Semo hakkında "kasten adam öldürmek", "örgüt adına suç işlemek", "örgüt üyeliği" ve "yaralama" suçlarından müebbet ve 69 yıl hapis cezası istedi.



Tutuksuz 31 sanık hakkında ise "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek", "yaralama" suçlarından 5 ila 48 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.



Yargılama sonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz 2017'deki karar duruşmasında, Semo'nun "kasten adam öldürmek", suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ise 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.



Mahkeme, tutuksuz yargılanan İsmail Bedir'in yaralama suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün, Sezgin Yılmaz'ın yaralama suçundan 3 yıl 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına, tutuksuz yargılanan diğer sanıkların ise beraatini kararlaştırmıştı.



O dönemde Ülkü Ocaklarının üniversite sorumlusu olan Çakıroğlu, Türkiye Gençlik Birliği ile birlikte üniversitede "Atatürk ve Bayrak Yürüyüşü" yapmıştı.