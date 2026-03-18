Fırtına ulaşımı vurdu: Yarın o hatlardaki tüm seferler iptal
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, bölgede beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki sefer programında değişikliğe gidildiğini duyurdu. İşte ulaşıma kapatılan o güzergahlar ve sefer detayları...
Şirketten yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bazı kritik hatlardaki ulaşımın tamamen durdurulduğu belirtildi.
KRİTİK HATLARA GEÇİT YOK
Açıklamaya göre; 19 Mart Perşembe günü yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tamamı hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildi.
DİĞER GÜZERGAHLARDA DURUM NORMAL
GESTAŞ, fırtına nedeniyle Adalar hattında kesinti yaşanırken, Çanakkale Boğazı’ndaki diğer güzergahlarda ulaşımın planlanan şekilde normal seyredeceğini ve ulaşıma açık olduğunu bildirdi.
FIRTINALI HAVALARDA YAPMANIZ GEREKENLER
Ağaç ve direklerden uzak durmak: Sadece devrilme riski değil, kopan dallar da ciddi tehlikedir.
İnşaat alanları ve tabelalara dikkat, rüzgarın favori "fırlatılabilir" nesneleri bunlardır. Vinç, iskele veya gevşek duran reklam tabelalarının yanından bile geçmeyin.