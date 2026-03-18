Fırtına ulaşımı vurdu: Yarın o hatlardaki tüm seferler iptal

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, bölgede beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki sefer programında değişikliğe gidildiğini duyurdu. İşte ulaşıma kapatılan o güzergahlar ve sefer detayları...

Toygu Ökçün
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, bölgede beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki sefer programında değişikliğe gitti.

1 5
Şirketten yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bazı kritik hatlardaki ulaşımın tamamen durdurulduğu belirtildi.

2 5
KRİTİK HATLARA GEÇİT YOK

Açıklamaya göre; 19 Mart Perşembe günü yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tamamı hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildi.

3 5
DİĞER GÜZERGAHLARDA DURUM NORMAL

GESTAŞ, fırtına nedeniyle Adalar hattında kesinti yaşanırken, Çanakkale Boğazı’ndaki diğer güzergahlarda ulaşımın planlanan şekilde normal seyredeceğini ve ulaşıma açık olduğunu bildirdi.

4 5
FIRTINALI HAVALARDA YAPMANIZ GEREKENLER

Ağaç ve direklerden uzak durmak: Sadece devrilme riski değil, kopan dallar da ciddi tehlikedir.

İnşaat alanları ve tabelalara dikkat, rüzgarın favori "fırlatılabilir" nesneleri bunlardır. Vinç, iskele veya gevşek duran reklam tabelalarının yanından bile geçmeyin.

5 5
