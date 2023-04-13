Gazeteci Sahil İmanov Uluslararası Ödülün Sahibi Oldu

The Webby Awards, internet dünyasının en önemli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor ve her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce başvuru arasından seçilen en iyi internet projeleri, siteleri, yazarları ve kampanyaları ödüllendiriyor.

Sahil İmanov, ödülünü kazanmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu ödül, gazetecilik mesleğinde özgünlüğün ve cesaretin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye ve Azerbaycan'da basın özgürlüğü konusunda hala sorunlar olsa da, bu ödülün ülkemizdeki bağımsız gazetecilerin sesini duyurmak için verdiği güçlü bir mesaj var" dedi.

SAHİL İMANOV KİMDİR?

Azerbaycan’da dünyaya gözlerini açan Sahil İmanov, eğitimini tamamladıktan sonra ailesiyle İstanbul’a yerleşiyor. Annesi Naibe imanova ve babası Sadıq İmanov’dur. Gazeteci ve genç girişimci Sahil İmanov, eğitim hayatını Azerbaycan’da tamamladı.

Azerbaycanlı bir iş insanı ve medya yöneticisi olmasının yanı sıra, aynı zamanda gazeteci kimliği ile de bilinmektedir. İmanov, Azerbaycan'da uzun yıllar boyunca gazetecilik alanında önemli çalışmalara imza atmıştır.

Sahil İmanov, gazetecilik kariyerine 2014 yılında başlamış ve Azerbaycan'da farklı gazetelerde çalışmıştır. Özellikle, Azerbaycan'daki siyasi ve toplumsal gelişmeler üzerine yazıları ile tanınmıştır. Gazetecilik hayatı boyunca, birçok zorlu koşul ve engel ile karşılaşmış olsa da, mesleğine olan bağlılığı sayesinde başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Sahil İmanov, gazetecilik alanındaki başarılı çalışmalarının yanı sıra, medya sektöründe de önemli bir yer edinerek, Türkiye ve Azerbaycan'da bağımsız ve tarafsız haber yayıncılığına önemli katkılar sağlamıştır. 3 Nokta TV kanalının yöneticisi olarak, kanalın farklı görüşlere yer veren ve bağımsız yayınlar yapmasını sağlamıştır.

Sahil İmanov, medya sektöründe farklı bir bakış açısı sunarak, basın özgürlüğünün korunmasına ve demokratik değerlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.