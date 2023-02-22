Gece başlayacak: Yoğun kar yağışı geliyor!

"DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENTİMİZ YOK"



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olduğuna dikkat çeken Macit, “Önümüzdeki günlerde Perşembe gününden başlayarak hafta sonu dahil olmak üzere deprem bölgesinde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayacak.

Gece sıcaklıkları özellikle Kahramanmaraş ve Malatya’nın yükseklerinde yer yer eksili değerlerde. Diğer illerde ise özellikle sıcaklıkların artı olmasını bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları yükselme trendine devam ediyor. Maraş’da 12-13 derece daha sonra hafta sonunda 15-16’ya kadar çıkacak. Aynı şekilde Malatya’da 15-16 derece civarında. Adana’da, Hatay’da, Gaziantep’de ise 20 derecenin üzerine kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz.

Dolayısıyla önümüzdeki 4-5 günlük periyotta meteorolojik olarak önemli bir hadise beklentimiz yok. Yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde deprem bölgesinde” ifadelerini kullandı.