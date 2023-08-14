Geleceğin jimnastik yıldızları Karşıyaka'da yetişiyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay liderliğinde, uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslarla çocuklar erken yaşta jimnastikle tanıştırılıyor. Bu yaklaşım, hem sporun temellerini atan hem de geleceğin jimnastik yıldızlarını yetiştiren bir vizyonun parçası olarak öne çıkıyor.

Spor ve Sağlıklı Gelişim İçin Karşıyaka'nın Katkısı

Karşıyaka Belediyesi, genç nesillerin sporla iç içe yaşamalarını desteklemek amacıyla spor branşlarının temelini oluşturan jimnastiğe büyük bir destek sunuyor. Belediye bünyesinde açılan kurslarla çocuklar erken yaşlarda jimnastikle tanışıyor ve uzman eğitmenler tarafından yönlendirilerek gelişimleri destekleniyor. Ayrıca, Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi'nde yapılan testler sonucunda jimnastiğe yetenekli olduğu tespit edilen çocuklar ücretsiz olarak jimnastik kursuna kayıt yaptırabiliyorlar.

Bu kurslarda her ay yaklaşık 200 çocuk yer alırken, ilerleyen dönemlerde ise lisans çıkarılan sporcular Karşıyaka Belediye Spor'un jimnastik takımında yarışmacı olarak yer almaya hak kazanıyorlar. Bu takımın bünyesinde 20 kişilik bir performans grubu bulunarak yarışmalara hazırlık yapılıyor.

Sporun Kenti: Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, genç nesillerin sporla iç içe yaşamalarını sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalardan bahsederken, vatandaşların spor kurslarına büyük bir ilgi gösterdiğini vurguluyor. Bu ilginin devam etmesi halinde belediye olarak daha fazla yatırım yapmayı ve imkan sunmayı hedeflediklerini belirtiyor. Tugay, tüm spor branşlarını geliştirmeye önem verdiklerini ve bu doğrultuda atletizm, yüzme ve jimnastiğe özel ilgi gösterdiklerini ifade ediyor. Karşıyaka'nın zaten bir spor ve sporcu kenti olduğunu, başarılı sporcular yetiştiren bir kent olduklarını vurgulayan Tugay, bu başarıyı daha ileriye taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekliyor.

Jimnastikte Başarının Peşinde

Karşıyaka Belediye Başkanı, Sportif Yetenek Ölçüm Merkezi'nin çocukları doğru branşa yönlendirmede ne kadar etkili olduğundan bahsediyor. Bu merkezde yapılan testler sonucunda jimnastiğe yetenekli çocukların ücretsiz olarak kurslara kaydedildiğini belirten Tugay, bu çocukların zaman içerisinde lisanslı jimnastikçilere dönüştürülerek belediye spor bünyesinde yarışmacı olarak yer aldıklarını söylüyor. Karşıyaka'nın pek çok spor branşında olduğu gibi jimnastikte de başarıya ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayan Tugay, genç jimnastikçilerin gelecekte büyük başarılara imza atabileceklerine olan inancını dile getiriyor.