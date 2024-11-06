Gençlerin favori meslekleri açıklandı! İşte o meslekler

Günümüz gençleri, kariyer hedeflerini belirlerken klasik mesleklerin birçoğunu tercih etmiyor. Çevrimiçi kurs arama motoru Class Central'ın yaptığı araştırmaya göre, Z kuşağının en çok istediği meslekler belli oldu. İşte, Z kuşağının olmak istediği ilk 10 meslek...

ŞEFLİK

Şeflik, Z kuşağının hayalindeki meslekler arasında giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Yemek sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir sanat olarak görenler, mutfakta yaşadıklarını ifade etmeyi seviyor. Global lezzetlerin peşine düşerek kendi özgün tariflerini yaratma tutkusu, onları bu mesleğe yönlendiriyor. Z kuşağı, mutfağın yaratıcı kaosunda hem keyif almayı hem de iz bırakacak tatlar sunmayı amaçlıyor.

KİŞİSEL ANTRENÖRLÜK

Kişisel antrenörlük, Z kuşağının en çok ilgi duyduğu meslekler arasında hızla yükseliyor. Sağlıklı yaşam trendlerine olan ilgi ve bireysel gelişime odaklanma, gençler bu alana dikkat çekiyor. Sadece spor rezervasyonları yapmak, yaşam tarzlarını yönlendirmelerine rehberlik eden antrenörler, etkileyici sonuçlarla motivasyon kaynağı oluyor.

ŞARKICI

Şarkıcı olmak, Z kuşağının en fazla hayalini kurduğu mesleklerden biri. Yeteneklerini sergileyerek geniş kitlelere ulaşma ve müzikle ifade etme fırsatı, bu meslekte çalışanlar için cazip hale getiriyor. Dijital platformlar ve sosyal medya sayesinde şarkıcılar, eserleri kolayca paylaşarak hızla tanınma olanağı yakalıyor. Z kuşağı, müzik yoluyla hem kendini ifade etmeyi hem de küresel bir etki yaratmayı hedefliyor.

PAZARLAMA

Pazarlama, Z kuşağının en çok ilgi duyduğu mesleklerden biri olarak öne çıkıyor. Yaratıcılık, analiz ve strateji geliştirme yetenekleri bir araya gelerek bu alan, Z kuşağı, için dinamik bir kariyer fırsatı sunuyor.

BLOG YAZARLIĞI

Blog yazarı olmak, Z kuşağının en çok ilgi gösterdiği mesleklerden biri haline geldi. İlgi ve deneyimlerini özgürce paylaşabilme fırsatı, bu mesleki faaliyetler için ilgi çekici kılıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde yazıları geniş kitlelere ulaşan blog yazarları, içeriklerini kişiselleştirerek takipçi kitlesi oluşturabiliyor.

MAKYAJ SANATÇISI

Makyaj sanatçısı olmak, Z kuşağının en fazla olmak istediği mesleklerden biri. Makyaj sanatçılığı, yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ve bireysel tarzlarını yansıtabilecekleri bu mesleklere, gençler için çekici bir kariyer yolu sunuyor.

FOTOĞRAFÇILIK

Z Kuşağının en çok istediği üçüncü meslek fotoğrafçılık oldu. Yaratıcılıklarını görsellerle ifade edebilme ve farklı hikayeleri anlatma olanağı, bu mesleği çekici kılıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde geniş kitlelere ulaşabilen öğrencilere, fotoğrafçılık hem sanat hem de kariyer olarak görülüyor...

SANATÇI

Sanatçı olmak, Z kuşağının en çok hayalini kurduğu mesleklerden ikincisi olarak öne çıkıyor. Yaratıcılıklarını elde edebilmeleri ve özgür bir kariyer yolu çizebilecekleri bu alan, gençlerin ilgisini çekiyor.

MODEL OLMAK

Model olmak, Z kuşağının hayalindeki meslekler arasında zirvede yer alıyor. Esneklik, yenilikçilik ve sosyal medya sayesinde geniş bir kitleye erişim imkanı, gençleri bu alana yönlendiriliyor.

Class Central'ın yaptığı araştırmaya göre, Z kuşağının en çok istediği meslek gruplarında geçmiş yılların en popüler olan meslekleri yok. En çok istenen meslek lisesinde doktorluk 24, mühendislik 30, avukatlık 32. sırada yer aldı.