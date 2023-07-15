Geniş Aile dizisinden acı haber! Duayen oyuncu hayatını kaybetti

Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın hastalığı dizinin ve oyuncunun sevenlerini üzmüştü. Dizinin sevenlerine bir acı haberde Hafize Kirişçi rolüyle hafızalara kazınan Tanju Tuncel'den geldi. Tucel, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Geniş Aile dizisinden acı haber! Duayen oyuncu hayatını kaybetti

Geniş Aile dizisinin sevenlerini üzecek haberler peş peşe geliyor. Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın böbrek yetmezliği teşhisi konularak organ nakli beklediği ortaya çıkmıştı. Bir kötü haber de Geniş Aile dizisinin duayen oyuncusu, Hafize Kirişçi rolüyle akıllara kazınan Tanju Tuncel'den geldi. 

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 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ACI HABERİ PAYLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından Tuncel'in vefatı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Tanju Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birçok tiyatro oyunu ile sinema ve dizide rol alan Tuncel için yarın öğle namazının ardından İstanbul Erenköy Galip Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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