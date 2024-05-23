Gezi sevenler dikkat! Bu ülkelere pasaportsuz, sadece kimlikle gidebilirsiniz
Seyahat severler, gerek vize almanın sıkıntılar gerekse pasaport ücretlerinin fazla olması sebebiyle, kimlikle gidebileceği ülkeleri araştırıyor. Bu ülkelere sadece kimlikle gidebilirsiniz. İşte o ülkeler...
Yurtdışına seyahat etmek çoğunlukla bir pasaport ve vize gerektiriyor. Ancak bazı ülkeler yapılan anlaşmalar sebebiyle sadece kimlik kabul edebiliyor. Bu ülkelere Ek bir ücret ödemene gerek kalmadan ve pasaport ve vize işlemlerini beklemeden seyahat edebilirsiniz.
1. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
T.C. vatandaşlarına 30 gün boyunca pasaportsuz çipli kimlik kartı ile ziyaret etme imkanı sunuyor. Pasaportla ziyaret edecek vatandaşlara 90 gün konaklama hakkı veriyor.
2. AZERBAYCAN
Kardeş ülke Azerbaycan’ın Türkiye ile olan vize uygulaması 2021 yılında kaldırıldı. Bu tarihten itibaren de artık Azerbaycan’a pasaport ya da vize almadan yalnızca fotoğraflı ve çipli yeni kimlik kartı ile 90 günü aşmamak kaydıyla seyahat edebiliyoruz.
3. GÜRCİSTAN
Gürcistan’da T.C. vatandaşları günümüzde 1 yıla yakın bir süre ülkede konaklama hakkına sahip. Yalnızca çipli ve fotoğraflı yeni kimliğin ile Gürcistan’da 1 yıl konaklayabiliyorsunuz.