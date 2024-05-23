Gezi sevenler dikkat! Bu ülkelere pasaportsuz, sadece kimlikle gidebilirsiniz

Yurtdışına seyahat etmek çoğunlukla bir pasaport ve vize gerektiriyor. Ancak bazı ülkeler yapılan anlaşmalar sebebiyle sadece kimlik kabul edebiliyor. Bu ülkelere Ek bir ücret ödemene gerek kalmadan ve pasaport ve vize işlemlerini beklemeden seyahat edebilirsiniz.