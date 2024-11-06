Gıdada yeni dönem! Karekod uygulama zorunluğu

Bakanlık güvenilir gıda için harekete geçti. "Tarladan sofraya gıda güvenilirliği" uluslararası yaklaşım doğrultusunda Türkiye'de üretilen gıdaların birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla "Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması" hayata geçirileceğini duyurulmuştu.​ Bakanlık uygulamanın 2025 yılından itibaren zorunlu olacağını açıkladı.

KAREKOD UYGULAMASI KULLANIMI

Bu doğrultuda Bakanlık tarafından hazırlanan ve her bir işletmeye özel karekod içeren görsel gıda işletmelerince gönüllü olarak https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenebiliyor. Tüketiciler görsel üzerinde yer alan karekodu mobil cihazlarına indirmiş oldukları Tarım Cebimde uygulaması üzerinden sorgulattıklarında söz konusu işletmeye ait; Kayıt/Onay Numarası, Unvan, Adres ve İşletmede Yapılan En Son Denetim Tarihi bilgilerine ulaşabiliyor.